У Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.

Джерело: очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

Міністр закордонних справ України повідомив, що сьогодні, 6 червня, під час телефонної розмови з Верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем розповів йому про те, як Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, і які наслідки це має для людей та навколишнього середовища.

За його словами, ЄС готовий допомогти Україні у подоланні наслідків цієї катастрофи.

“ЄС готовий надати необхідну підтримку та гуманітарну допомогу для пом’якшення наслідків цієї катастрофи, спричиненої Росією”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.