Джерело: інтерв’ю “ISLND TV”.

“Якби це цинічно не прозвучало зараз, але для них це – just business. За кожну всиновлену українську дитину російська сім’я отримує 28 тисяч рублів щомісячно. Якщо це дитинка з інвалідністю, то цифра приблизно 156 тисяч рублів на місяць”, — зазначив омбудсман.

За його словами, існує механізм, який допоможе батькам або родичам дитини, вивезеної до Росії, її повернути. Для цього їм треба звернутися особисто до нього.

“Якщо ви звернулися до будь-кого ще, то я все ж таки наголошую на тому, що канал комунікацій – який-не-який – але він існує у нас. І поки я не знаю, що ви шукаєте свою рідну дитину на території РФ або на тимчасово окупованій території, я не можу офіційно навіть щось розпочати робити для (її – ред.) повернення. Тому зверніться до мене, і ми зробимо все, щоб повернути”, — заявив Лубінець.

Цей шлях непростий, але реалістичний. Він наголосив, що цим займається команда у складі його інституції. Для цього залучають деяких окремих органів, які “нам допомагають або ми їм допомагаємо”.