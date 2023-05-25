Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Наш Офіс допоміг жінці вибратися з “пащі” та повернути свою дитину додому”, – повідомив Дмитро Лубінець.

А також зазначив, що Микита та його мама нині вже в Україні. Проте історія їхнього повернення додому може стати сюжетом для фільму, де матір їде в чужу країну, яка під приводом “евакуації” викрала її сина.

Жінка мало не потрапила за ґрати в Росії. Проте працівники Офісу Омбудсмана вчасно зреагували та допомогли українці забрати свою неповнолітню дитину і повернутися в Україну.

За словами омбудсмана, перед тим, як поїхати у РФ, громадянка України звернулася до недержавної організації, яка допомогла їй із поїздкою. Але жодна організація чи спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни, тому жінка була за крок до того, щоб опинитися за ґратами у РФ.

Дмитро Лубінець наголосив, нині з країною-терористкою Україна не має жодних дипломатичних відносин, а також там неможливо отримати консульські послуги громадянам України.

“Тим українцям, які звертаються до недержавних структур, державі буде складно допомогти. Тим паче коли РФ не надає жодної інформації. Тож закликаю громадян України, які хочуть повернути своїх дітей з тимчасово окупованої території чи РФ, звертатися тільки до державних інституцій! Адже тільки ці органи можуть допомогти чи надати гарантії безпеки! Не ризикуйте своїм життям та життям своїх рідних”, – зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

А також додав, що із тих випадків, які нині відомі, то РФ практикує 2-3-добові затримання українців, які намагаються власними силами (чи з підтримкою недержавних організацій) повернути своїх рідних додому.