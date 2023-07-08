У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті 46-річного містянина під час конфлікту. Підозрюваний вдарив потерпілого молотком по голові та від отриманої травми чоловік помер.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області



Забив насмерть молотком: поліціянти Дніпра затримали підозрюваного у побитті 46-річного містянина // 2 фото

7 липня до поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Доблесній у будинку в Дніпрі виявили мертвого чоловіка.

За даними слідства, 5 липня між двома чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав власнику будинку смертельну травму молотком.

Поліціанти затримали підозрюваного та вилучили знаряддя злочину – молоток.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. За злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.