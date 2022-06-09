Правоохоронці затримали керівників партії "Наш край" під час передання їм хабаря за включення до виборчого списку та просування політичними сходами. Представники партії вважають, що так влада хоче позбутися політичних конкурентів.

Пресцентр СБУ повідомив, що було викрито керівників партії “Наш край” на вимаганні коштів за включення особи до виборчого списку та “підтримання” в політичній кар’єрі. Їх затримали під час передачі хабаря.

Уточнено, що затримали керівника партії та її територіального осередку. Вони, за даними Служби безпеки, вимагали за “послуги” $2,5 млн.

Було розроблено корупційний маршрут просування політичними сходами — вступ до партії, посада голови райосередку, а також посада радника керівника ПрАТ “Київводоканал” — для успішного старту політичної кар’єри.

СБУ повідомляє, що гроші мали передаватися в декілька траншів. Розмір початкового траншу становив $50 тисяч.

“Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні СБУ.

Політична партія “Наш край” прокоментувала цю інформацію в дописі на Facebook.

Згідно з позицією партії, влада має на меті зачистити політичне поле, а силові структури — “підзаробити”.

“Бажання деяких представників влади зачистити політичне поле за будь-яку ціну співмірне креативу в розправі над політичними опонентами: бездумно та бездарно”, — зазначається в дописі.

“Наш край” вважає такі дії “продовженням процесу згортання демократії та зауважує, що захищатиме своїх представників від політичних утисків у межах закону.

“Ті, хто сьогодні вважають, що війна все спише, помиляються. Адже завтра можуть самі стати жертвами подібного сценарію. Зачищати треба ворога, а не політичні партії”, — підсумовує пресцентр партії.