Пресцентр СБУ повідомив, що було викрито керівників партії “Наш край” на вимаганні коштів за включення особи до виборчого списку та “підтримання” в політичній кар’єрі. Їх затримали під час передачі хабаря.
Уточнено, що затримали керівника партії та її територіального осередку. Вони, за даними Служби безпеки, вимагали за “послуги” $2,5 млн.
Було розроблено корупційний маршрут просування політичними сходами — вступ до партії, посада голови райосередку, а також посада радника керівника ПрАТ “Київводоканал” — для успішного старту політичної кар’єри.
СБУ повідомляє, що гроші мали передаватися в декілька траншів. Розмір початкового траншу становив $50 тисяч.
“Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні СБУ.
Політична партія “Наш край” прокоментувала цю інформацію в дописі на Facebook.
Згідно з позицією партії, влада має на меті зачистити політичне поле, а силові структури — “підзаробити”.
“Бажання деяких представників влади зачистити політичне поле за будь-яку ціну співмірне креативу в розправі над політичними опонентами: бездумно та бездарно”, — зазначається в дописі.
“Наш край” вважає такі дії “продовженням процесу згортання демократії та зауважує, що захищатиме своїх представників від політичних утисків у межах закону.
“Ті, хто сьогодні вважають, що війна все спише, помиляються. Адже завтра можуть самі стати жертвами подібного сценарію. Зачищати треба ворога, а не політичні партії”, — підсумовує пресцентр партії.
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