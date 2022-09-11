Сьогодні, 11 вересня 2022 року о 03:41 енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції був повністю відключений від енергомережі. Зараз йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Про це інформує пресслужба “Енергоатому”.

Протягом останніх трьох діб 6-й енергоблок працював лише на живлення власних потреб ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

Вчора після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку стало можливим електроживлення власних потреб ЗАЕС від енергосистеми України. Тому було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його у холодний зупин, який вважається найбезпечнішим станом.

Якщо лінії зв’язку знову будуть пошкоджені, ризик чого “Енергоатом” оцінює як “великий”, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів. Проте, їх термін роботи обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

Наголошується, що з українського боку здійснюються усі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

Для недопущення аварійної ситуації російська сторона повинна припинити обстріли ліній зв’язку з Запорізькою АЕС та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.