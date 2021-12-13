У Великій Британії зареєстровано перший випадок смерті людини, яка заразилася штамом коронавіруса Omicron.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

“На жаль, Omicron, як і попередні штами, призводить до госпіталізації. І, на жаль, вже підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від цього штаму”, — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Вже відомо, що Omicron є більш “м’якою” версією коронавірусу, втім він дуже швидко поширюється. До цього випадку, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, смерті пацієнтів із Omicron зафіксовано не було.

Загальна кількість випадків зараження цим варіантом COVID-19 у Великій Британії зараз становить 3137.