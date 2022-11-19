8 311 цивільних осіб, зокрема 437 дітей загинули внаслідок повномасштабної агресії РФ. Крім того, понад 11 тисяч цивільних дістали поранення.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в етері телемарафону.

“Зафіксовано понад 45 тисяч воєнних злочинів і більше ніж 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки. За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені більш як 11 тисяч цивільних”, — сказав він.

Втім, в ОГП розуміють, що реальна цифра є набагато більшою, адже до деяких окупованих територій правоохоронці ще не мають доступу.

Також генпрокурор повідомив, що звістку про підозру у воєнних злочинах отримало 216 осіб, з них 17 – російські військовополонені, решті висунули заочні підозри.

Водночас обвинувальні акти до суду направили стосовно 60 осіб, вже 12 осіб засуджено.