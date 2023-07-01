Джерело: Повітряні Сили Збройних сил України
О 0:32 повідомили про загрозу застосування БПЛА типу Shahed-136 з південного напрямку по країні найближчим часом. На даний момент загроза є в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу.
Нагадаємо, що окупанти збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Загальний залп становить 8 “Калібрів”.
- Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до десяти одиниць. Також кількість ворожих кораблів збільшилася в Азовському морі. Нині там перебуває два судна.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безуспішно.