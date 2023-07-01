Джерело: Повітряні Сили Збройних сил України

О 0:32 повідомили про загрозу застосування БПЛА типу Shahed-136 з південного напрямку по країні найближчим часом. На даний момент загроза є в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, що окупанти збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Загальний залп становить 8 “Калібрів”.