Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як пояснили у мерії, з огляду на ракетний обстріл росіянами залізничого вокзалу у Краматорську, в результаті якого загинули 50 осіб і ще 98 отримали поранення, 10 квітня під загрозою удару ракет буде Одеса.
“Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними” – наголосив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
На час комендантської години громадянам буде заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях, якщо у них не буде спеціально виданих перепусток і посвідчень.
- Нагадаємо, російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.
- Президент США Джо Байден сьогодні звинуватив Росію у скоєнні чергового злочину — обстрілах цивільного населення, що очікувало на вокзалі Краматорська потягів для евакуації.