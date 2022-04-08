В Одесі та області запровадять посилену комендантську годину. Вона триватиме з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Як пояснили у мерії, з огляду на ракетний обстріл росіянами залізничого вокзалу у Краматорську, в результаті якого загинули 50 осіб і ще 98 отримали поранення, 10 квітня під загрозою удару ракет буде Одеса.

“Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними” – наголосив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

На час комендантської години громадянам буде заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях, якщо у них не буде спеціально виданих перепусток і посвідчень.