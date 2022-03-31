Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Братчук пояснив, що ракети типу “Калібр”, які завантажили у фрегат, мають завчасно запрограмовані локації та “вміють” змінювати траєкторію, прямуючи до цілі. Це ускладнює нашим захисникам завдання збивати їх. Тому, коли Повітряні сили фіксують пуск такої ракети, сигнал тривоги вмикають одразу в декількох областях.
“Імовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та інших областях нашої держави залишається високою. Загроза є постійною”, – заявив Сергій Братчук.
Також зауважимо, що ніч 31 березня була для Одещини найспокійнішою за останній час – повітряна тривога не оголошувалася.
- Нагадаємо, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук повідомив, що українські військові відновили контроль над трьома селами у Херсонській області.
- Протягом 30 та 31 березня російські солдати продовжують обстрілювати міста Луганщини з важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій школа, нафтове сховище та десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем.
- Після звільнення міста Тростянець, яке майже місяць було окуповане російськими солдатами, виявили безліч замінованих об’єктів. Зокрема, росіяни замінували навіть місцеве кладовище.