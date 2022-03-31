Російські військові завершили поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров", що розташований у Чорному морі. Загроза ракетних ударів по Одещині оцінюється як висока.

Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Братчук пояснив, що ракети типу “Калібр”, які завантажили у фрегат, мають завчасно запрограмовані локації та “вміють” змінювати траєкторію, прямуючи до цілі. Це ускладнює нашим захисникам завдання збивати їх. Тому, коли Повітряні сили фіксують пуск такої ракети, сигнал тривоги вмикають одразу в декількох областях.

“Імовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та інших областях нашої держави залишається високою. Загроза є постійною”, – заявив Сергій Братчук.

Також зауважимо, що ніч 31 березня була для Одещини найспокійнішою за останній час – повітряна тривога не оголошувалася.