Чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой. Зараз з ним ведуться переговори.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, Плохой раніше перебував у місцях позбавлення волі.

“Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 в поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой. У мережі Інтернет є книга” Філософія злочинця “авторства Максима Плохого, що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя”, – зазначив Геращенко.

Він уточнив, що в захопленому автобусі знаходяться близько 20 осіб. Злочинець заявив про те, що він озброєний і автобус замінований. Поліцією введено спеціальну операцію “Заручник”.

“Проводяться переговори. Правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників. Пріоритетом є діалог з особою, що захопили заручників”, – написав Геращенко.

Він додав, що до Луцька для координації дій терміново вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У пресслужбі МВС уточнили, що за фактом інциденту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

На захоплення автобуса відреагував президент Володимир Зеленський, запевнивши, що “тримає хід подій під контролем”.

“Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію “Заручник”, а СБУ ввела план “Бумеранг”. Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем” – написав він у Facebook.

Що відомо про вимоги передбачуваного зловмисника

#Букви знайшли сторінки передбачуваного зловмисника в соцмережах, зокрема, в Twitter (про неї згадували в прес-службі поліції). Він привітав “з днем антисистеми” і заявив, що “держава – це перший терорист”.

“Держава завжди була і є перший терорист. Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста. Всі вибухнуть, якщо не буде наступного: голови судів (Конституційного суду, Верховного суду), Вищої ради правосуддя, генпрокурор, Міністерство юстиції, прем’єр, голова Верховної Ради, міністр оборони, голова СБУ, голови церков, також Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук – всі викладають у соцмережі на свої сторінки і в YouTube відеозвернення з текстом: “Я – ПІБ, посада, я терорист в законі “. Президент Зеленський публікує відеозвернення з текстом “Фільм “Земляни 2005: дивитися всім”, – оголосив користувач на ім’я Максим Плохой.

Також у нього є сторінка в російській соцмережі “ВКонтакте”. На ній вказано, що Максим Плохой – автор книги “Філософія злочинця. Апологія Свободи. Антисистема”. Також зазначено, що він народився 6 листопада 1975 року в Луцьку.

Крім того, там розміщені ті ж вимоги до влади. Раніше Плохой публікував там різні філософські роздуми.

Окрема сторінка в соцмережі “ВКонтакте” присвячена безпосередньо книзі “Філософія злочинець”. Там є також аудіозаписи на філософські теми.

Варто відзначити, що згадуваний зловмисником фільм “Земляни” – документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі. У соцмережах Плохого можна знайти фото такого змісту: