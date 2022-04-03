Відповідний указ Володимира Зеленського оприлюднила прес-служба Офісу Президента України.

В тексті указу йдеться про те, що за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії Президент України постановляє нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня фотокореспондента Максима Левіна (посмертно).

1 квітня стало відомо, що фотокореспондент Максим Левін загинув на Київщині під час висвітлення наслідків російського вторгнення. 13 березня Левін востаннє вийшов на зв’язок приблизно об 11 ранку. Саме в той день він поїхав до села Гута Межигірська, залишив машину та пішов в напрямку села Мощун.

В той час в районі, де працював Левін, відбувалися активні бойові дії. За інформацією Генеральної прокуратури України, журналіст загинув від двох пострілів зі стрілецької зброї, здійснених військовослужбовцями ЗС РФ.