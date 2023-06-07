Джерело: повідомлення Повітряних Сил України
“2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Владислав Савельєв (позивний “NOMAD”). Ми ніколи тебе не забудемо”, — йдеться у повідомленні.
Також про смерть повідомив друг пілота Дмитро Шкаревський у Facebook.
“Його найбільшою мрією після нашої перемоги — відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію нажаль посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії”, — написав він.
У загиблого захисника України залишилась дружина та маленька дитина.
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