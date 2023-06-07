Джерело: повідомлення Повітряних Сил України

“2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Владислав Савельєв (позивний “NOMAD”). Ми ніколи тебе не забудемо”, — йдеться у повідомленні.

Також про смерть повідомив друг пілота Дмитро Шкаревський у Facebook.

“Його найбільшою мрією після нашої перемоги — відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію нажаль посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії”, — написав він.

У загиблого захисника України залишилась дружина та маленька дитина.