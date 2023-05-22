Джерело: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у Facebook.
“17 травня на Луганщині, поблизу населеного пункту Діброва, в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу “Малятко TV” Івана Кузьмінського”, – йдеться в повідомленні.
Довідка. Іван Кузьмінський народився у Бердичеві Житомирської області. Він закінчив музичну школу і вступив до Житомирського державного музичного училища ім. Косенка на спеціальність “хоровий диригент”. Надалі вступив до Київської консерваторії.
Згодом він захистив кандидатську дисертацію, викладав і навчався у докторантурі, працював режисером на дитячому телеканалі “Малятко TV”. Музикант досліджував давню українську музику та робив публікації з цієї теми.
Кузьмінський пішов боронити Україну добровільно – на початку повномасштабного вторгнення Росії.
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