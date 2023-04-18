Західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати "усі інструменти, які в нього залишилися", включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.

Про це повідомляє The Guardian.

Британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь на майбутній контрнаступ ЗСУ і “повинні бути готовими” до екстремальної тактики, коли РФ намагатиметься утримати окуповану територію України.

Минулого місяця колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова відповісти українцям, попередивши, що його країна використає “абсолютно будь-яку зброю”, якщо Україна спробує повернути Крим, який був окупований Росією у 2014 році.

Здається, у Кремлі визнали, що російські війська незабаром можуть почати оборонятись в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ сповільнюється.

Ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які після двогодинної зустрічі 17 квітня виступили із заявою, в якій засудили загрози як “неприйнятні” та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся “відкритий обмін думками” щодо підходу до російсько-української війни, включно з “майбутніми перспективами” припинення війни, які, за словами прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, зрештою дійдуть до столу переговорів.

Однак джерела у МЗС припустили, що єдиним способом остаточно завершити війну було б виведення російських військ з Криму і щоб Захід дав Україні необхідні інструменти для цього.

Попри тиск з боку України та інших осіб, включаючи колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, щодо збільшення військової підтримки, Велика Британія вважає, що вона забезпечує те, що потрібно країні. Джерела повідомили, що компанія вже виділяє свій “фонд на чорний день”.

Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила 17 квітня, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не піде “на все” і не збільшить рівень військової підтримки.

Група заявила, що “декларацій про непохитну підтримку” недостатньо, а “дії все ще не відповідають риториці” у відображенні військових оцінок у європейських столицях і Вашингтоні.

На саміті G7 міністри підтвердили свою прихильність “посиленню, повній координації та забезпеченню” санкцій проти Росії, погодившись бути більш скоординованими, щоб запобігти ухилянню від заходів і боротися з третіми сторонами, які постачають зброю до РФ.