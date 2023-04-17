Група високопоставлених колишніх дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід вагатиметься щодо збільшення рівня озброєння. Колишні дипломати закликали "піти на все" заради військової підтримки України.

Текст відповідної заяви опублікували у The Guardian.

Група заявила, що “заяв про непохитну підтримку” недостатньо, а “дії все ще не відповідають риториці”.

“Коли Володимир Путін наказав своїм військам вдертися Україну 24 лютого 2022 року, він грубо порушив міжнародне право та вчинив порушення Статуту ООН. Заперечуючи право України на існування, він застосував величезну силу, щоб спробувати стерти її з карти Європи, залишаючи за собою все більший слід грубих порушень прав людини та воєнних злочинів.

Через рік Путін не відмовився від своєї мети захопити Україну; він вважає, що він має більшу силу, ніж Україна та міжнародна коаліція, яка її підтримує.

Якби йому це вдалося, Путін, безсумнівно, звернув би свої очі на Молдову і, можливо, на країни Балтії, підвищивши ризик прямої конфронтації між Росією та НАТО…

Однак, якщо країни, які підтримують Україну, приймуть правильну стратегію і залишаться непохитними в її виконанні, Путін зазнає поразки; він повністю недооцінює силу свободи. Путін стикається з жорстокою опозицією з боку продемократичних сил: в Україні, звичайно, але також у Білорусі, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Центральній Азії та навіть у власній країні. НАТО єдина і сильніша, ніж до конфлікту, як і ЄС. Російські союзники, такі як Іран і Північна Корея, політично та військово слабші; Китай не бажає надавати повну підтримку військовим цілям Путіна. Свобода має сильнішу зовнішню привабливість, ніж тиранія.

Перемога не зумовлена. Свободу потрібно захищати; українських свободівців потрібно підтримувати всіма засобами – включно з військовими. На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки трансатлантичні лідери підтвердили, що Україна «має виграти цю війну». Але заяви про непохитну підтримку недостатньо, і дії все одно не відповідають риториці. Нинішній рівень посилення та припинення військової підтримки лише призведе до глухого кута на полі бою.

Путін неправильно прорахував кожен аспект війни перед тим, як розпочати повномасштабне вторгнення минулого року. Він вважав свою армію сильною, Китай надійним партнером, Захід розділеним, а Україну гідною презирства. Він не міг помилятися більше. Тепер його єдина надія полягає в тому, що його рішучість є більшою, ніж у його опонентів, і він зможе виграти війну на виснаження. Ми повинні ще раз довести, що він неправий.

Ми маємо йти «всю» на підтримку України. Коаліція держав, які підтримують Україну, показала вражаючі результати, але зараз не час для самовдоволення. Ми маємо забезпечити зброю та боєприпаси, необхідні Україні для боротьби та перемоги в загарбницькій війні Путіна. Чим швидше Путін зрозуміє, що не досягне своїх цілей в Україні, тим швидше буде досягнутий мир і тим швидше припиняться страждання українського народу. Україні потрібні об’єднані сили танків, ракет великої дальності та авіації, щоб здійснити успішну контратаку, проклавши шлях до української перемоги та мирних переговорів на прийнятних умовах.

Говорячи про можливі мирні переговори, слід остерігатися ролі Китаю в цьому конфлікті. Пекін уже допомагає військовим зусиллям Путіна, надаючи нелетальну допомогу та дозволяючи Північній Кореї передавати зброю Росії. Прогноз Джона Маккейна 2014 року про те, що Росія буде “заправною станцією” Китаю, стає все більш правдивим; під час нещодавнього візиту Сі Цзіньпіна до Москви Росія виглядала задоволеною тим, що грає роль молодшого партнера Китаю. Але ми не повинні мати ілюзій: побоюючись демократії та того, щоб Росія стала відкритим суспільством, Китай цілком зацікавлений у збереженні Путіна при владі.

Щоб протистояти Москві та Пекіну, ми маємо бути набагато активнішими за межами трансатлантичної спільноти. У багатьох частинах світу Китай і Росія успішно переконують уряди та громадськість у своїх наративах, звинувачуючи НАТО у війні в Україні та звинувачуючи США та європейських союзників у неоколоніальних практиках і подвійних стандартах у їхній зовнішній політиці. Одноразових заходів буде недостатньо. Натомість нам потрібно привернути увагу до зловмисної діяльності Росії та Китаю та працювати над нашими партнерськими відносинами з країнами Африки, Латинської Америки та Азії, постійно співпрацюючи з ними, продовжуючи виправляти помилки минулого та виконувати обіцянки, які ми дали, зокрема щодо кліматичного фінансування та більш інклюзивних міжнародних інституцій. Після закінчення холодної війни багато державних органів стали нестратегічними.

Якщо світові демократії збираються стримувати і, якщо необхідно, захищатися від Росії та Китаю, великі економіки, такі як Німеччина, повинні будуть внести свою частку. Більше неприйнятно, щоб Німеччина та Італія не витрачали 2% свого ВВП на оборону; бюджет-2024 буде лакмусовим папірцем. Що стосується Франції, то перехід оборонної промисловості до “воєнної економіки”, як закликає французький уряд, має бути справді продовжуваним. Подібним чином, Європа має виконати свої десятирічні обіцянки щодо зміцнення європейської обороноздатності.

Цей європейський внесок також необхідний, аби допомогти зберегти двопартійну підтримку України з боку США. Путін розраховує на “втому від України” в США; йому потрібно довести, що він неправий.

На економічному фронті ЄС, США та міжнародні партнери запровадили суворі санкції з безпрецедентною швидкістю; вони значно погіршили військовий потенціал Росії та послабили її економічні перспективи. Але, як світовий фінансовий центр, Велика Британія має більше працювати над впровадженням санкцій, оскільки поточний режим санкцій все ще має занадто багато дірок. Збільшуючи газові потоки від постачальників через Середземне море, Італія може допомогти зміцнити європейську енергетичну безпеку та пом’якшити хвильові наслідки російської енергетичної війни.

Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, помилково вважаючи, що Україна зазнає поразки протягом кількох тижнів. Понад рік потому єдність та стійкість України перед обличчям агресії Росії показали неабияку силу країни. Замість того, щоб керувати імперією, Путін став міжнародним ізгоєм, якому загрожує ордер на арешт за його воєнні злочини, виданий міжнародним кримінальним судом. Проте, щоб продовжити боротьбу за свободу та перемогти Путіна, Україні потрібна додаткова підтримка. Партнери України мають активізуватися; коли свобода оснащена краще, ніж тиранія, її перемога забезпечена”.

Термінове попередження підписала авторитетна група, зокрема колишній постійний секретар Міністерства закордонних справ Великої Британії Саймон Макдональд; Крістоф Гойсген – голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній посол Німеччини в ООН і колишній дипломатичний радник канцлера Ангели Меркель; Стефан Абріаль — керівник апарату колишнього прем’єр-міністра Франції Жан-П’єра Раффарен; Джим Джонс ексрадник з національної безпеки президента Барака Обами і почесний голова Атлантичної ради; Стефано Стефаніні — старший науковий співробітник Атлантичної ради, старший радник Італійського інституту міжнародних політичних досліджень і колишній дипломатичний радник президента Джорджо Наполітано.