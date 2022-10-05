Прем’єр-міністерка Естонії заявила, що Захід не повинен піддаватися ядерним погрозам Москви чи передчасним мирним пропозиціям, натомість продовжувати твердо підтримувати Україну, коли вона бореться за те, щоб очистити окуповані території від російських солдатів.

Про це глава естонського уряду розповіла в інтерв’ю Associated Press.

Каллас зауважила, що останнім часом “дуже небезпечні” заклики до переговорів і миру в Україні надходять від “дуже видатних людей”.

Вона не назвала нікого на ім’я, але її коментарі прозвучали через день після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск опублікував у Twitter пропозицію щодо “мирної угоди”, яка викликала шалений спротив з боку Києва.

В інтерв’ю прем’єрка нагадала про радянську окупацію Естонії, під час якої значну частину політичної та суспільної еліти країни було ув’язнено, депортовано або вбито.

“Навіть якщо буде мир, це не означає, що людські страждання на цих територіях припиняться”, – наголосила вона.

Повномасштабна війна РФ в Україні, схоже, увійшла в нову, більш небезпечну фазу останніми тижнями. Президент РФ Володимир Путін оголосив про призов до військової мобілізації резервістів, які рушили на незаконну анексію окупованих РФ територій України, і пообіцяв захищати територію РФ “будь-якими доступними засобами”, включно з ядерною зброєю.

Такі погрози слід сприймати серйозно, “але не в тому сенсі, що “о, здаймось”, — пояснила Каллас, додавши, що спроби заспокоїти Путіна можуть послати сигнал, що “коли ви погрожуватимете, вони піддадуться”.

“Ядерні держави світу дали дуже чіткий сигнал РФ: “Якщо ви використаєте (ядерну зброю), дороги назад не буде”, – заявила вона.

Прем’єр-міністерка висловила сподівання, що ганебні невдачі РФ на полі бою в Україні, внутрішній опір військовій мобілізації Москви та наростання критики з боку союзників Путіна означають, що “ми бачимо початок кінця цієї війни”.

За словами Каллас, рішення призвати резервістів “має на меті залякати, але воно також демонструє ознаки паніки з російської сторони”.

Президент України Володимир Зеленський зробив несподіваний крок, подавши заявку на швидке членство в НАТО у відповідь на підписання Путіним договорів про анексію із призначеними Кремлем лідерами чотирьох регіонів.

Дев’ять членів НАТО, включаючи Естонію та решту країн Балтії, де війна в Україні викликала побоювання щодо їх власної безпеки, підтримали шлях України до членства в західному безпековому альянсі. Усі члени НАТО повинні схвалити запит, що ускладнюється тим, що Україна зараз – у стані війни.

Своєю чергою, Каллас підтвердила підтримку Естонією амбіцій України щодо вступу до Альянсу.