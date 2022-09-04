Про це повідомляє ERR.
З нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка у Берліні, Каллас зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш’янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте. Учасники зустрічі зазначили, що Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.
“Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції”, – запевнила Каллас.
За її словами, вона з початку повномасштабної війни закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, котрими Кремль підтримує свою військову промисловість.
Вона наголосила, що рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, адже він скоротить можливості РФ використовувати “енергозброю” проти Європи та посилить вплив санкцій ЄС.
Каллас переконана, що чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим “ефективнішою вона буде”.
Окрім цього, прем’єрка зазначила, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із РФ має суттєво скоротитися.
“Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським розв’язанням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій”, – пояснила Каллас.
- В Естонії закликали запровадити проти РФ повне ембарго на енергоносії. У МЗС Естонії вважають, що семи пакетів санкцій було недостатньо для ефективного тиску на РФ.
- Раніше Естонія припинила пускати на свою територію російських громадян із туристичними візами, отриманими в естонських консульствах.
- В Європі можливе нове оновлення максимуму цін на природний газ. Ринкові зміни обумовлені зупиненням “Північного потоку”.
- Поки ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу. Нині газові сховища країн ЄС заповнені на близько 80%.
- У травні Європа почала підготовку до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.