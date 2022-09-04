Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, оскільки завдяки цьому Кремль підтримує свою військову промисловість.

Про це повідомляє ERR.

З нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка у Берліні, Каллас зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш’янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте. Учасники зустрічі зазначили, що Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.

“Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції”, – запевнила Каллас.

За її словами, вона з початку повномасштабної війни закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, котрими Кремль підтримує свою військову промисловість.

Вона наголосила, що рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, адже він скоротить можливості РФ використовувати “енергозброю” проти Європи та посилить вплив санкцій ЄС.

Каллас переконана, що чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим “ефективнішою вона буде”.

Окрім цього, прем’єрка зазначила, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із РФ має суттєво скоротитися.