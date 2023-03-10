За словами джерел, Росія захоплює частину зброї, наданої Заходом Україні, і відправляє її до Ірану.

Про це повідомляє CNN.

Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що Росія захоплює частину зброї та обладнання, наданих США та НАТО, які залишилися на полі бою в Україні, і відправляє їх до Ірану, де, на думку Сполучених Штатів, Тегеран спробує перепроєктувати системи.

Протягом останнього року офіційні особи США, НАТО та інших західних держав зафіксували кілька випадків захоплення російськими військами меншого збройового обладнання, зокрема протитанкові системи Javelin і зенітні системи Stinger, які українські сили часом були змушені залишати на полі бою.

У багатьох із цих випадків Росія потім відправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію зброї, – повідомили джерела. За їхніми словами, Росія вважає, що продовження постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватиме Тегеран підтримувати війну Росії в Україні.

Офіційні особи США не вважають, що ця проблема є поширеною чи систематичною, і українські військові з початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати обладнання, наданого США. Однак офіційні особи США визнають, що проблему важко відстежити.

Незрозуміло, чи Іран успішно реконструював будь-яку американську зброю, взяту в Україні, але Тегеран довів високу майстерність у розробці систем зброї на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Ключову зброю в арсеналі Ірану – протитанкову керовану ракету Toophan – було створено саме на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках.

У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 “Sentinel” і перепроєктували його, щоб створити новий безпілотник, який у 2018 році перетнув повітряний простір Ізраїлю, перш ніж його збили.