Відповідне рішення опубліковане на сайті ОАСК.
Суд пояснює рішення тим, що відповідач, Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку.
Законодавчо не було визначено органів, яким передаватимуться ці повноваження.
Суд констатував прогалину в законодавстві щодо особи, яка уповноважена визначати порядок проведення конкурсу на обрання голови САП.
В ОАСК послалися на ч. 2 статті 19 Конституції України. Відповідно до неї “органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.
Суд визнав протиправними попередні дії комісії. В заяві на сайті ОАСК наполягають, що під час прийняття рішення визначальним для суду було “дотримання Конституції та законів України, а не чиїхось забаганок, намірів, меморандумів тощо”.
- Нагадаємо, колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.
- Також деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- #Букви розповідали, що не так з обранням нового керівника антикорупційної прокуратури.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.