Окружний адміністративний суд Києва скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Відповідне рішення опубліковане на сайті ОАСК.

Суд пояснює рішення тим, що відповідач, Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку.

Законодавчо не було визначено органів, яким передаватимуться ці повноваження.

Суд констатував прогалину в законодавстві щодо особи, яка уповноважена визначати порядок проведення конкурсу на обрання голови САП.

В ОАСК послалися на ч. 2 статті 19 Конституції України. Відповідно до неї “органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.

Суд визнав протиправними попередні дії комісії. В заяві на сайті ОАСК наполягають, що під час прийняття рішення визначальним для суду було “дотримання Конституції та законів України, а не чиїхось забаганок, намірів, меморандумів тощо”.