Про це Зеленський заявив у відеозверненні за підсумками чергового засідання РНБО 15 квітня.

“Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента спільно з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт… Такого у нас в Україні ще було… Вважаю, що сьогодні це один із пріоритетів — розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні, що буде з такими людьми, проти яких будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що мета законопроєкту — зменшити вплив олігархів на країну.

“Впливу олігархів на Україну, на вибір України, на економіку України, на закони, на Верховну Раду допускати більше не можна”, — зазначив він.