Про це повідомляє пресслужба “Вишивки в одязі видатних українців” у Facebook.

Автори проєкту розповіли, що рік тому вони відтворили сорочку Степана Бандери. Тоді разом з Всесвітній день вишиванки вони провели акції “Вишиванка — духовна броня українців”, що допомогло придбати бронежилети для воїнів, реанімобіль для госпітальєрів та інше спорядження для ЗСУ.

Зазначається, що учасники проєкту пишаються тим, що найперша сорочка з колекції “Бандера Military Stile” тепер належить Залужному.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний важко переживає втрати українських захисників й нині він не може видалити з телефону номери тих бійців, які вже загинули.