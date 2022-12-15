За словами Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного російська армія накопичує сили "десь за Уралом" і готується до наступу в Україні в другій половині зими, а можливо навесні.

Про це він заявив в інтерв’ю The Econnomist.

Залужний впевнений, що влада РФ хотіла б знову спробувати наступ на Київ. Втім, генерал запевнив, що Україна готує міцний резерв.

“Так само як у [другій світовій війні]… десь за Уралом вони готують нові ресурси”, — сказав Головнокомандувач ЗСУ, маючи на увазі радянське рішення перенести оборонну промисловість на схід, за межі досяжності бомбардувальників.

На його думку, російська атака може відбутися “у лютому, у кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня”, додав він.

Залужний попередив, що це може статися будь-де: на Донбасі, де Путін прагне захопити решту Донецької області, на півдні в бік міста Дніпро, навіть до самого Києва.

Насправді новий штурм столиці неминучий, вважає він: “Я не сумніваюся, що вони зроблять ще один удар на Київ”.