Про це він заявив в інтерв’ю The Econnomist.
Залужний впевнений, що влада РФ хотіла б знову спробувати наступ на Київ. Втім, генерал запевнив, що Україна готує міцний резерв.
“Так само як у [другій світовій війні]… десь за Уралом вони готують нові ресурси”, — сказав Головнокомандувач ЗСУ, маючи на увазі радянське рішення перенести оборонну промисловість на схід, за межі досяжності бомбардувальників.
На його думку, російська атака може відбутися “у лютому, у кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня”, додав він.
Залужний попередив, що це може статися будь-де: на Донбасі, де Путін прагне захопити решту Донецької області, на півдні в бік міста Дніпро, навіть до самого Києва.
Насправді новий штурм столиці неминучий, вважає він: “Я не сумніваюся, що вони зроблять ще один удар на Київ”.
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