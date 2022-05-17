Засновник та перший командир "Азова" Андрій Білецький закликав не поширювати жодної інформації про евакуацію захисників Маріуполя.

Як повідомив Білецький у Telegram, 16 травня почалася операція з евакуації поранених бійців “Азова” з “Азовсталі”.

“82 доби хлопці билися в неймовірних умовах. Більше 70 діб вони стримували ворога в повному оточенні при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях”, — зазначив Білецький.

На його думку, захисники Маріуполя “зробили речі, які мають увійти в підручники з воэнної історії”.

“Зараз головне завдання — спасти “сталевих” людей. Вони ще, безумовно, знадобляться Україні”, — наголосив засновник “Азова”.

Він зауважив, що наразі важливо не зашкодити операції з евакуації бійців ідеями та інсайдами, які можуть оприлюднюватися в мережі:

“У мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на “Азовсталі”, хто має секрети й інсайди та кому необхідно поділитися ними з усім світом — залиште їх при собі!”

Білецький наголосив, що через 2–3 доби сам гарнізон дасть чітко зрозуміти, яким був перебіг евакуації.

“Можу сказати, що наразі полк на зв’язку, знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці зі зброєю в руках», — повідомив він.