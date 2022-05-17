Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на свідка.
За свідченнями очевидця, у деяких українських бійців не було ознак поранення.
Наразі військове керівництво України не коментувало інформацію.
16 травня стало відомо, що вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Тоді ж розпочалась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.
Водночас стало відомо, що спікер держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати протокольне доручення запровадити заборону обміну українських бійців із полку “Азов”.
- Нагадаємо, процес перемовин між Україною та РФ тимчасово зупинений. Однак в Офісі президента вважають, що війна має завершитися за столом переговорів.
- У РФ Верховний суд розгляне справу про визнання українського полку “Азов” терористами. Це може унеможливити обмін захисників Маріуполя.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала продовження евакуації українських військових із території металургійного заводу “Азовсталь”.