17 травня щонайменше сім автобусів з українськими військовими виїхали із металургійного заводу "Азовсталь" у заблокованому місті Маріуполь у супроводі російських збройних сил.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на свідка.

За свідченнями очевидця, у деяких українських бійців не було ознак поранення.

Наразі військове керівництво України не коментувало інформацію.

16 травня стало відомо, що вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Тоді ж розпочалась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

Водночас стало відомо, що спікер держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати протокольне доручення запровадити заборону обміну українських бійців із полку “Азов”.