Про це Поворозник розповів в коментарі #Буквам.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня ЗМІ з посиланням на “джерела в правоохоронних органах та СБУ” поширили інформацію про те, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нібито вимагав через посередника хабар у 125 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень) від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник заперечує, що отримував або вимагав хабаря. Він повідомив, що того дня до його кабінету навідалися співробітники Служби безпеки України. Візит правоохоронців, за його словами, був пов’язаний з тим, що він зустрічався в своєму кабінеті з людиною, яку вважають причетною до злочину.

Заступник голови КМДА зауважив, що офіційних повідомлень про обшуки в його кабінеті не було, однак попри це в Мережі поширили інформацію про його затримання за отримання хабаря.

“Немає нічого офіційного на сайтах жодної зі структур, які вчора прийшли в мій кабінет. Мене навіть не допитали. Сказали прийти як свідок. А весь вечір ходила інформація про затримання, про мільйони мільйонів, які я отримав. […] Мені боляче, що вчора рознеслася вся ця ситуація. Я готовий на все, щоб це скоріше закінчилося. На детектор брехні, на очні ставки, щоб зрозуміти, що я де порушив”, — заявив він.

На думку Поворозника, те, що сталося, може бути пов’язано з його професійною діяльністю і рейтингами міського голови Віталія Кличка.

“Зараз у мене є тільки припущення, що те, що мене б’ють, пов’язане з професійною діяльністю. Це просто атака на місто, на мене, на мера, у нас щось виходить. У нас виходить з карантином”, — зазначив він.