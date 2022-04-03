Заперечувала злочини ворожої армії та виправдовувала збройну агресії РФ – у Маріуполі затримали місцеву мешканку

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.
Під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх “скоріше звільнити місто”.
Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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