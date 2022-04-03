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Заперечувала злочини ворожої армії та виправдовувала збройну агресії РФ – у Маріуполі затримали місцеву мешканку

Донецька обласна прокуратура у порядку ст. 615 КПК України заарештувала мешканку Маріуполя, котра підозрюється у запереченні, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації представників збройних формувань РФ. 

Неділя, 3 квітня 2022, 20:28
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Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

Під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх “скоріше звільнити місто”.

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Теги: прокуратура, зрадники, Маріуполь, покарання, російсько-українська війна

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