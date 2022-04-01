За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Однак така мінімальна оцінка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих Росією. Для фіксації всіх руйнувань та з метою подальшої вимоги репарацій від РФ сьогодні створили спеціальну комісію.

Мер також додав, що кожен злочин, вбивство та руйнування, завдане російськими військовими має бути передано до міжнародного суду, а також військові злочинці мають понести покарання.