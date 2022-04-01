Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Однак така мінімальна оцінка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих Росією. Для фіксації всіх руйнувань та з метою подальшої вимоги репарацій від РФ сьогодні створили спеціальну комісію.

Мер також додав, що кожен злочин, вбивство та руйнування, завдане російськими військовими має бути передано до міжнародного суду, а також військові злочинці мають понести покарання.

“Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з Урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду”, – наголосив Бойченко.