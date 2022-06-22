Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, як протидіяти загрозам у кіберпросторі та як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали хакери.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте не завжди користувачі можуть це помітити. Занепокоїти власника гаджета має будь-яка його незвична поведінка. Зокрема необхідно звернути увагу на наступні пункти:

Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання . У налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї;

Уповільнення роботи гаджета;

Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення;

Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті;

Поява вікон та реклами, які раптово з’являються;

Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали;

Самовільна зміна гаджетом налаштувань;

Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються;

Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну;

Отримання незрозумілих системних повідомлень;

Самовільна робота курсора чи клавіатури.

Щоб робити для того, щоб мінімізувати ризик зараження гаджета?

Користуйтеся надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряйте пристрій на наявність загроз;

Своєчасно встановлюйте оновлення пристроїв: оновлення для операційних систем, програм тощо. Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи;

Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів : Play Market для Android та App Store для iOS. Також періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не завантажували самостійно;

Не використовуйте “зламаних” версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять властивості, які можуть уразити гаджет;

Не використовуйте російські програми і сервіси;

Не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо;

Якщо необхідно завантажити такий файл, то перед відкриттям перевірте його антивірусом.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загроза кібератак зросла.