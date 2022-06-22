Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.
Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте не завжди користувачі можуть це помітити. Занепокоїти власника гаджета має будь-яка його незвична поведінка. Зокрема необхідно звернути увагу на наступні пункти:
- Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання . У налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї;
- Уповільнення роботи гаджета;
- Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення;
- Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті;
- Поява вікон та реклами, які раптово з’являються;
- Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали;
- Самовільна зміна гаджетом налаштувань;
- Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються;
- Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну;
- Отримання незрозумілих системних повідомлень;
- Самовільна робота курсора чи клавіатури.
Щоб робити для того, щоб мінімізувати ризик зараження гаджета?
- Користуйтеся надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряйте пристрій на наявність загроз;
- Своєчасно встановлюйте оновлення пристроїв: оновлення для операційних систем, програм тощо. Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи;
- Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів : Play Market для Android та App Store для iOS. Також періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не завантажували самостійно;
- Не використовуйте “зламаних” версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять властивості, які можуть уразити гаджет;
- Не використовуйте російські програми і сервіси;
- Не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо;
- Якщо необхідно завантажити такий файл, то перед відкриттям перевірте його антивірусом.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загроза кібератак зросла.
- Хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу у подальшому для військових операцій.