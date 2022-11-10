Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами, російські військові “ніяк не вгамуються”.
Близько 7 ранку 10 листопада 2 ракети вибухнули на території агропідприємства у Вільнянському районі. Старух припустив, що це були С-300.
Голова ОВА також додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені господарські споруди та техніка. Однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв.
До свого допису Старух додав світлини з місця подій, на яких видно руйнування через ранковий обстріл.
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