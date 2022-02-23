Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що запровадження надзвичайного стану не передбачає комендантської години, допоки не буде ухвалено відповідне рішення. Також на територіях областей діятимуть оперативні штаби під головуванням ОДА.

Про це повідомив Кирило Тимошенко у Facebook.

Він зауважив, що спершу рішення, ухвалене Радою національної безпеки і оборони України (РНБО), має затвердити Верховна Рада.

“За результатами засідання РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де триває операція Об’єднаних сил. Рішення має затвердити Верховна Рада”, – констатував Тимошенко.

За його словами, сьогодні обговорювалась робота в умовах надзвичайного стану під час селекторної наради з головами ОДА, міст, керівниками НПУ, ДСНС, СБУ, Міноборони, Сил територіальної оборони.

Він зауважив, що в областях діятимуть оперативні штаби під головуванням ОДА. До складу штабів входитимуть представники військових, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.

Також комендантську годину не запровадять, поки не ухвалять відповідне рішення. Зокрема, встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів із території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд. Водночас встановлюється заборона на проведення масових заходів та мітингів.