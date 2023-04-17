Про це написала пресслужба компанії у Twitter.

“Відтепер Starlink доступний у понад 50 країнах світу”, – йдеться в дописі.

Starlink is now available in more than 50 countries around the world! https://t.co/C0UruzS64N — SpaceX (@SpaceX) April 12, 2023

Зазначається, що Сальвадор – остання країна, де став доступний супутниковий інтернет-сервіс.

Нагадаємо, що зараз в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, зокрема сотні вже працюють у “Пунктах незламності”. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, інтернет сьогодні – це базова потреба. Відтак, команда Мінцифри забезпечує Україну Starlink, щоб українці могли користуватися якісним зв’язком там, де не працює фіксований чи мобільний зв’язок.

Також Михайло Федоров зазначив, що нещодавно Україна отримала нову партію від Польщі – 8 тисяч терміналів. Значна частина з них передається до “Пунктів незламності”. За інформацією міністра, там працюють вже сотні Starlink.

Додамо, що Starlink використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів. В Україні геоблоки не дозволяють працювати терміналам на окупованих Росією територіях і над водою.