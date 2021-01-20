Відповідне рішення схвалили на черговому засіданні Кабміну, інформують #Букви.

“Для нас одним з пріоритетів є збільшення виплат вчителям і лікарям. Сьогодні уряд затверджує нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Наше рішення сьогодні дає можливість збільшити зарплати вчителям вже в цьому місяці майже на 20%”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму Telegram очільник Уряду зауважив, що цьогоріч на зарплати вчителям виділили майже 100 млрд гривень. Тому рішення про підвищення зарплат педагогам є абсолютно прораховане та забезпечене відповідними фінансами.

Водночас міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі зазначив, що заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня – на 8,4%.

“Наприклад, посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року”, – зазначив міністр.

При цьому він додав, що усі доплати, надбавки та заохочувальні виплати скасовувати не будуть. Вони зберігаються та будуть виплачуватися разом із підвищеним окладом.