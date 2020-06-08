У понеділок сторона захисту наполягала на тому, що їм потрібно більше часу для підготовки до судових засідань у справі щодо збиття рейса Малайзійських авіаліній МН17 над східною Україною, оскільки слухання затрималися через епідемію COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Відзначимо, судові слухання поновилися в понеділок після ослаблення карантинних обмежень через коронавірус в Нідерландах.

В ході засідання були встановлені скляні панелі для дотримання правил соціального дистанціювання, якими були розділені судді і адвокати.

Відмітим, що досудове розслідування вказує на чотирьох обвинувачених в аварії рейсу MH17, в результаті якого загинули всі 298 осіб.

Досудове слідство тривало близько шести років.

Нідерланди і об’єднані міжнародна слідча група вважають Росію відповідальною за трагедію, але Кремль заперечує свою причетність.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.