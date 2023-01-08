Китайський мільярдер, засновник групи компаній Alibaba Джек Ма відмовляється від контрольних прав на Ant Group Co. Цей крок пов'язують з технологічними репресіями з боку КНР.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Згідно з оголошенням, компанія пропонує 10 особам (серед них і засновнику Джеку Ма) керівництво та персонал, а також права голосу незалежно один від одного. Цей крок фактично позбавляє Ма контролю над Ant Group.

При цьому частки акціонерів не зміняться.

Джек Ма до технологічного обмеження був найбагатшою людиною в Китаї. Після критики ставлення китайських регуляторів до технологічних компаній на саміті в Шанхаї два роки тому, на нього обвалилися хвилі репресій з боку влади КНР.

Статок Ма скоротився більш ніж удвічі з майже 50 мільярдів доларів до 21,7, а самому підприємцю довелося переховуватися разом із родиною поза межами країни.

Alibaba стала громовідводом у боротьбі влади Китаю з великими технологічними компаніями після того, як Ма, відомий своїм відвертим характером і ексцентричною жилкою, звинуватив китайських регуляторів у придушенні інновацій. Повідомляється, що його коментарі розлютили президента Сі Цзіньпіна – і Ма згодом зник з поля зору громадськості на три місяці.

Китайські регулятори вирішили заблокувати розміщення дочірньої компанії онлайн-платежів Alibaba Ant Group на 34 мільярди доларів на фондовому ринку, що стало б найбільшим розміщенням акцій в історії.

Пекін також наказав Alibaba продати деякі зі своїх медіаактивів, включаючи гонконзьку South China Morning Post, оскільки уряд придушив зростання суспільного впливу таких розгалужених технологічних конгломератів країни, як Alibaba і Tencent.

Через кілька місяців Alibaba була оштрафована на рекордні 2,8 мільярда доларів США за антиконкурентні дії, що ознаменувало кінець регуляторних дій проти компанії, хоча вона все ще була змушена дотримуватися програми “всеосяжного виправлення”.