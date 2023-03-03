Про це повідомляє TIME, а також Олена Шевченко у своєму Facebook.
Як пише видання, вона стала однією з найбільш впізнаваних правозахисниць в Україні. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення Шевченко підтримувала жінок та ЛГБТК+ спільноту в Україні.
“Вона стала однією із найвідоміших активісток в Україні, і за останні п’ять років зазнавала нападів сім разів. До війни її ініціативи часто зустрічали опір, нині вона вважає ще складнішим змусити людей зрозуміти її місію”, — йдеться в матеріалі TIME.
За словами Олени, вона пишається бути у списку разом з Кейт Бланшетт, Меган Рапино, Анжелою Бассет та іншими жінками.
Олена Шевченко разом з колегами після 24 лютого 2022 року спрямували свої зусилля на збір коштів. За її оцінками, у 2022 році вони зібрали понад 400 тисяч доларів від різних донорів та кампаній.
ДОВІДКА. TIME щороку оголошує переліз з 12 жінок-лідерок зі всього світу, які відстоюють права людини, роблячи внесок у розбудову суспільства.
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