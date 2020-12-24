Про це він написав у Telegram.
Татаров звинуватив керівників НАБУ і САП Артема Ситника та Максима Грищука у фальсифікації справи проти нього.
“В моєму протистоянні зі скандальним Ситником – тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів. Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами. Не може формувати порядок денний країни визнаний судом винним в корупції функціонер, фігурант десятка кримінальних проваджень і залежний від впливу “активістів” самозакоханий чиновник”, – написав Татаров.
- 2 грудня Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі про заволодіння майном Нацгвардії шляхом раптової зміни прокурорів. Напередодні заміни прокурорів за цією справою НАБУ планувало оголосити підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.
- Офіс генпрокурора запевняв, що Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів на нову, до якої увійшла і вона сама, через резонанс справи “з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження”.