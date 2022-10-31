Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, якого викрили на тому, що він їздить автомобілем, що передали для гуманітарних цілей, заявив, що віддасть його. Позашляховик Chevrolet Tahoe мають передати в один із прифронтових регіонів.

Про це повідомив заступник глави ОПУ.

Він стверджує, що позашляховик використовувався як службове авто та перебував на балансі Державного Управління Справами (ДУС). За останній місяць він проїхав на ньому близько 40 тисяч км в робочих поїздках по всій Україні.

Кирило Тимошенко наголосив, що більше не буде ним користуватися.

“Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями”, — написав він.

Крім того, заступник глави ОПУ заявив, що цього тижня передасть ще три пікапи для потреб Збройних Сил. Він сказав, що буде продовжувати підтримувати захисників.