Заступником голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової став Антон Єфанов. Раніше він очолював Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, окрім цього, був співзасновником громадської організації “Князь Потьомкін” спільно з Ільмієвим та Полєвіковим.

Про це повідомляє “МОСТ” з посиланням на джерела в МВА.

Передбачається, що у військовій адміністрації він відповідатиме за питання гуманітарної допомоги. Раніше Єфанов вже очолював Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У 2014 році був одним з авторів проєкту щодо розселення сімей переселенців з Донбасу та Криму у Херсоні, котрий отримав грант від ЄС.

Зауважимо, у 2010 році Антон Єфанов балотувався від “Народної партії” до Херсонської міської ради. А вже у 2016 році став співзасновником ГО “Князь Потьомкін”, котру ліквідували у грудні 2020 року, згідно з даними Opendatabot.

Варто акцентувати, що співзасновниками також були Ігор Полєвіков та Вадим Ільмієв.

Так, рух “Чесно” повідомляє, що Ільмієв є головою правління ХБФ “Добра справа”, екскомуніст. У 2015 році він балотувався до Херсонської міськради від партії Союз Лівих Сил.

Вже у 2017 році Ільмієв був у керівництві Громадського руху “Український вибір — Право народу” у Херсонській області. В організації Віктора Медведчука він обійняв посаду заступника голови територіальної ради руху в Херсонській області. Окрім цього, у 2020 році балотувався до Херсонської міської ради від “Блоку Володимира Сальдо”.

Зрештою, у 2022 році окупаційна влада призначила Ільмієва “начальником” обласного департаменту охорони здоров’я.

Своєю чергою, Полєвіков 3 березня 2021 року на засіданні Херсонської міської ради у своєму виступі заявив, що “російська мова для херсонської громади потребує захисту”.

Разом із Тетяною Кузьміч та іншими прибічниками просував ідеї “русского мира”, долучав російських музикантів до співпраці, зокрема влаштовуючи музичні конкурси. На базі музичної школи, директором якої був Полєвіков, щороку проводився Міжнародний музичний фестиваль-конкурс музики та співу “Бархатный сезон” за кошти фонду “Русский мир”.

Окрім цього, Полєвіков також брав участь у фестивалях в тимчасово анексованому Криму. У “Чесно” наводять дані, згідно з якими, востаннє Полєвіков був членом журі у 2019 році на конкурсі, організованому окупаційною адміністрацією Криму. Того ж року він повідомляв про заплановану подорож до Москви з виставою “Волшебник изумрудного города”.

Є керівником ГО “Центр руської культури”. Окрім цього, був засновником та головою Херсонської обласної ГО “Місто Сонця”. Також був керівником і засновником ГО “Князь Потьомкін”.