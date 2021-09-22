Про це повідомив адвокат Нарімана Джелялов Миколай Полозов.
Як сповіщалося, на початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 “Диверсія” УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
Тепер Джелялова звинувачують в скоєнні диверсії в складі організованої групи. Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 УК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі.
Також його звинувачують у незаконному придбанні, передачі, зберіганні перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 УК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
“Свою провину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання”, – зазначив адвокат Полозов.
Він також повідомив, що стан здоров’я Джелялова задовільний.
- Нагадаємо, що аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам. Один з них, Асан Ахтемов, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання, ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.
- ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій жорстко засудила грубі порушення прав кримських татар в окупованому Криму.