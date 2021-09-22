Про це повідомив адвокат Нарімана Джелялов Миколай Полозов.

Як сповіщалося, на початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 “Диверсія” УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. 

Тепер Джелялова звинувачують в скоєнні диверсії в складі організованої групи. Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 УК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі. 

Також його звинувачують у незаконному придбанні, передачі, зберіганні перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 УК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

“Свою провину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання”, – зазначив адвокат Полозов.

Він також повідомив, що стан здоров’я Джелялова задовільний.