Окупаційна влада висунула нове звинувачення першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Тепер йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Про це повідомив адвокат Нарімана Джелялов Миколай Полозов.

Як сповіщалося, на початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 “Диверсія” УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Тепер Джелялова звинувачують в скоєнні диверсії в складі організованої групи. Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 УК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі.

Також його звинувачують у незаконному придбанні, передачі, зберіганні перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 УК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

“Свою провину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання”, – зазначив адвокат Полозов.

Він також повідомив, що стан здоров’я Джелялова задовільний.