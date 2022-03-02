Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що своїми діями російська армія намагається вселити у харків'ян жах і посіяти панічні настрої.

Про це він повідомив в етері телеканалу “Україна 24”.

Він запевнив, що плани загарбників не здійсняться, а також подякував Збройним силам України за героїчну оборону Харкова.

Водночас додав, що харківські комунальні служби продовжують роботу, попри регулярні обстріли та те, що вже були потрапляння до спецмашини.

Водоканал працює, електрики — у черговому режимі. Вивозимо сміття. Відновлюємо підстанції кілька разів на день, котельні, в які влучають снаряди. Ми контролюємо ситуацію, працюємо тяжко. Але всі згуртовані як ніколи”, — констатував мер Харкова.

Нагадаємо, що протягом усього дня 1 березня відбувалися обстріли міста з реактивних систем залпового вогню. Також ворог здійснював авіанальоти на Харків.