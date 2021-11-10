Про це Денис Монастирський написав на своїй сторінці у Facebook.
Так, Монастирський зазначив, що після повернення на підконтрольну українському уряду територію колишні полонені “Ізоляції” поспілкувались з правоохоронцями.
Зауважимо, що серед полонених був і журналіст Станіслав Асєєв, який провів в “Ізоляції” понад два роки. У січні 2021 він показав унікальні фото з донецького концтабору бойовиків “Ізоляція”: загальне фото території “Ізоляції”, камери ув’язнених, дворик для прогулянок з колючим дротом, куди в’язнів виводили гуляти вранці на 5-7 хвилин.
“Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей”, – написав Монастирський.
Читайте також:
Вбивав та катував українців: СБУ підтвердила затримання очільника концтабору «Ізоляція»
Він додав, що поліціянти провели впізнання та встановили 45 учасників “цієї організованої злочинної групи”. А у вересні цього року, за словами міністра, щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження.
- Нагадаємо, 13 жовтня Збройні сили України затримали громадянина РФ Андрія Косяка на лінії розмежування. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.