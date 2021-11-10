Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронні встановили особи 45 катів незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція”.

Про це Денис Монастирський написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Монастирський зазначив, що після повернення на підконтрольну українському уряду територію колишні полонені “Ізоляції” поспілкувались з правоохоронцями.

Зауважимо, що серед полонених був і журналіст Станіслав Асєєв, який провів в “Ізоляції” понад два роки. У січні 2021 він показав унікальні фото з донецького концтабору бойовиків “Ізоляція”: загальне фото території “Ізоляції”, камери ув’язнених, дворик для прогулянок з колючим дротом, куди в’язнів виводили гуляти вранці на 5-7 хвилин.

“Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей”, – написав Монастирський.

Він додав, що поліціянти провели впізнання та встановили 45 учасників “цієї організованої злочинної групи”. А у вересні цього року, за словами міністра, щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження.