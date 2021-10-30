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Завтра Україна перейде на «зимовий час»

У ніч проти неділі, 31 жовтня українці перейдуть на зимовий час.

Субота, 30 жовтня 2021, 10:24

Про це повідомляють #Букви.

Перехід здійснюється відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”. Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.

Відтак, 31 жовтня, о 4:00 ночі за київським часом на території України стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад. Після цього країна перейде на “зимовий” час.

Ідею переведення часу для ефективного використання денного світла висунув американський політичний діяч, один із засновників США, дипломат і вчений Бенджамін Франклін ще у 1784 році.

І лише сто років потому (уже не жартома, а серйозно) переводити стрілки годинників влітку запропонували одразу двоє вчених: у 1895 році новозеландський ентомолог (дослідник комах) та астроном Джордж Вернон Хадсон, а у 1907 році британський винахідник Вільям Віллет.

У 1916 році, у розпал Першої світової війни, першими перейшли на “літній” час Німеччина та Австро-Угорщина. Невдовзі так само зробили Велика Британія, Франція та інші європейські країни.

В післявоєнний період у країнах настали часи економічного зростання, і про заощадження шляхом переведення годинників не згадували. Проте у 1973 році на континенті настала економічна криза через стрибок цін на нафту, і про цю ідею знову згадали.

Уніфікований перехід на “літній” час у країнах Євросоюзу був запроваджений у 1996 році.

Того ж року постановою Кабінету Міністрів був затверджений щорічний перехід на “літній” час і в Україні.

Варто зазначити, що з винайденням енергозберігальних ламп освітлення перестало споживати так багато електрики. Тож економічна доцільність переведення годинників вже не є актуальною.

  • 26 березня 2019 року Європейський парламент підтримав пропозицію про припинення обов’язкового переведення годинників і переходу на літній і зимовий час в країнах Європейського союзу. З 2021 року кожна держава в ЄС зможе обирати: або зберегти існуючу систему, або відмовитися від переведення годинників.
  • У Міністерстві розвитку економіки заявляли, що в Україні можуть відмовитися від сезонного переведення годинників для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Однак спочатку відповідне рішення повинні ухвалити в ЄС.
Теги: зимовий час, сезонне переведення годинників, Україна

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