В Україні презентували платформу для збору коштів на відновлення культурної спадщини, яку зруйнували російські загарбники.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Також він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 469 об’єктів культурної спадщини пошкодили або зруйнували російські війська. За його словами, збитки вже становлять сотні мільйонів гривень.

“Ми розробили зручний сайт, де є опис кожної культурної пам’ятки, яку зруйнували російські загарбники, масштаби пошкоджень та сума коштів, яка необхідна для її відновлення”, – розповів Олександр Ткаченко.

За допомогою платформи можна знайти усі пошкоджені пам’ятки культури із детальним описом руйнування та сумою на реставрацію чи відбудову культурних цінностей.

“Долучитись може кожен, важливий будь-який внесок. Так само, як ми збираємо на дрони для армії, ми можемо збирати на збереження та відновлення нашої культурної спадщини”, – зазначив міністр культури та інформаційної політики України.

Також він додав, що всі кошти збираються на спеціальному рахунку, відкритому МКІП у Національному банку, та будуть спрямовані на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, що постраждали внаслідок бойових дій.