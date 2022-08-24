Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Також він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 469 об’єктів культурної спадщини пошкодили або зруйнували російські війська. За його словами, збитки вже становлять сотні мільйонів гривень.
“Ми розробили зручний сайт, де є опис кожної культурної пам’ятки, яку зруйнували російські загарбники, масштаби пошкоджень та сума коштів, яка необхідна для її відновлення”, – розповів Олександр Ткаченко.
За допомогою платформи можна знайти усі пошкоджені пам’ятки культури із детальним описом руйнування та сумою на реставрацію чи відбудову культурних цінностей.
“Долучитись може кожен, важливий будь-який внесок. Так само, як ми збираємо на дрони для армії, ми можемо збирати на збереження та відновлення нашої культурної спадщини”, – зазначив міністр культури та інформаційної політики України.
Також він додав, що всі кошти збираються на спеціальному рахунку, відкритому МКІП у Національному банку, та будуть спрямовані на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, що постраждали внаслідок бойових дій.
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