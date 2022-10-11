Збір коштів "на помсту" росіянам, який ініціювали телеведучий та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник "Лачен пише" Ігор Лаченков, завершено. На придбання дронів-камікадзе українці зібрали 352 млн грн, що на 252 млн грн більше, аніж очікувалося.

Про це повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що за добу, станом на 12:00 11 жовтня зібрано 352 мільйони гривень. За ці кошти буде зокрема придбано 50 дронів-камікадзе RAM II із наземними станціями – на суму 100 мільйонів гривень.

Крім того, Сергій Стерненко зауважив, що оскільки зібрано в рази більше, аніж планувалося, то лишається ще 252 мільйони. За його словами, вони також підуть на винищення російських окупантів.

“Деталі згодом, але це точно викличе багато бавовни та масове вмирання бруднодупих. Дякуємо, що допомагаєте нашому війську! Дякуємо, що долучились до збору на помсту! Ви суттєво наближаєте нашу перемогу!”, – наголосив Сергій Стерненко.

Своєю чергою, Сергій Притула також підтвердив інформацію про завершення збору коштів на дрони-камікадзе у Facebook.

“Немає для українців слова “неможливо”! Збір на помсту завершено. Будуть дрони-камікадзе! І не тільки. Дякую усім, хто долучився до проєкту! І дякую усім, хто продовжує донатити на щоденні закупівлі!”, – зазначив Сергій Притула.