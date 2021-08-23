Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті “Кримської платформи” в Києві.

“Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні оцінюються експертами в розмірі більш ніж 100 млрд доларів. Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість. А головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора”, – наголосив Шмигаль.

У зв’язку із цим Шмигаль зазначив, що одне з пріоритетних завдань зараз – змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів “почати платити за свої дії”.

“Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси”, – додав Шмигаль.

Він також поінформував, що мілітаризація Росією Криму й викачування природних ресурсів поставили окупований півострів на межу екологічної катастрофи.

“Ще одна глобальна проблема внаслідок політики мілітаризації та викачування ресурсів – тимчасово окупований Крим знаходиться на грані екологічної катастрофи. Питання екології – це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону”, – зазначив Шмигаль.