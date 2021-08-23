Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті “Кримської платформи” в Києві.
“Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні оцінюються експертами в розмірі більш ніж 100 млрд доларів. Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість. А головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора”, – наголосив Шмигаль.
У зв’язку із цим Шмигаль зазначив, що одне з пріоритетних завдань зараз – змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів “почати платити за свої дії”.
“Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси”, – додав Шмигаль.
Він також поінформував, що мілітаризація Росією Криму й викачування природних ресурсів поставили окупований півострів на межу екологічної катастрофи.
“Ще одна глобальна проблема внаслідок політики мілітаризації та викачування ресурсів – тимчасово окупований Крим знаходиться на грані екологічної катастрофи. Питання екології – це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону”, – зазначив Шмигаль.
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- Розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.