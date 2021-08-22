На організацію «Кримської платформи» Зеленського витратили майже 7 млн грн без конкурсу

Розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією "Кримської платформи" президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.

Про це повідомляють #Букви з посиланям на тендер на проведення Кримської платформи.

Так ДП “Державна театрально-видовищна агенція” на сайті “Прозорро” оголосила тендер на “Послуги з розроблення та реалізації креативної комунікаційної кампанії та концепції заходу на тему “Установчий Саміт Кримської платформи”.

Закупівля була проведена за переговорною процедурою з одним учасником, без проведення публічних торгів. Замовник, ДП “Державна театрально-видовищна агенція”, в тендерних документах аргументував таке рішення тим, що ФОП Малахов є переможцем мистецького конкурсу, пославшись на наказ МКІП. Однак зазначений наказ хоч і датований липнем, станом на 22 серпня відсутній на сайті міністерства.

Вартість послуг на проведення “Кримської платформи” – 6 796 377 гривень.