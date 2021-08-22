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На організацію «Кримської платформи» Зеленського витратили майже 7 млн грн без конкурсу

Розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією "Кримської платформи" президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.

Неділя, 22 серпня 2021, 17:55

Про це повідомляють #Букви з посиланям на тендер на проведення Кримської платформи.

Так ДП “Державна театрально-видовищна агенція” на сайті “Прозорро” оголосила тендер на “Послуги з розроблення та реалізації креативної комунікаційної кампанії та концепції заходу на тему “Установчий Саміт Кримської платформи”.

Закупівля була проведена за переговорною процедурою з одним учасником, без проведення публічних торгів. Замовник, ДП “Державна театрально-видовищна агенція”, в тендерних документах аргументував таке рішення тим, що ФОП Малахов є переможцем мистецького конкурсу, пославшись на наказ МКІП. Однак зазначений наказ хоч і датований липнем, станом на 22 серпня відсутній на сайті міністерства.

Вартість послуг на проведення “Кримської платформи” – 6 796 377 гривень.

Нагадаємо, що на саміт “Кримська платформа”, який відбудеться завтра, 23 серпня, приїде федеральний міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

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“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

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