В Україні з 15 червня планується відновити міжнародне авіасполучення. У зв'язку з цим в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, з яких країн громадян пускатимуть без обсервації/самоізоляції.

Відповідні роз’яснення дали сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Степанов розповів, що МОЗ зараз вивчає дії інших країн, зокрема Євросоюзу, і консультується з епідеміологами.

Міністр наголосив, що у МОЗ вже є свої напрацювання щодо відкриття авіаційного сполучення і прийому іноземних громадян в Україні.

Наразі розглядається можливість введення з 15 червня зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян на “червону” та “зелену” зони.

“Зараз ми розглядаємо варіанти прибуття, щоб у нас була “червона” і “зелена” зони. “Червона” зона – це країни, з яких будуть прибувати відповідно туристи або інші громадяни, де ситуація гірша, ніж в Україні. “Зелена” зона – це країни, де ситуація така ж, як в Україні або краща”, – зазначив Степанов.

З “червоної” зони (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. Громадяни, які прибувають із “зеленої” зони (де епідемічна ситуація аналогічна або краща, ніж в Україні), зможуть не проходити самоізоляцію.

“Люди із “зеленої” зони, тобто країн, де епідеміологічна ситуація краща, ніж в Україні, не потребуватимуть перебування на самоізоляції. Звичайно, все це з дотриманням інших протиепідеміологічних заходів: термоскринінг та інших”, – додав Степанов.

В обох випадках обов’язковою умовою буде наявність поліса медичного страхування.

У свою чергу Віктор Ляшко повідомив, що Європейський Союз при відновленні авіасполучення з третіми країнами може затвердити норму в 40 активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення. Тоді Україна потрапить у список країн, з якими авіасполучення буде відновлено.

“Авіасполучення з третіми країнами країни Євросоюзу відновлять з 1 липня. Але відновлять за умови, що країна, з якої прилітає пасажир, відповідатиме певним епідеміологічним критеріям. Зазначені критерії ще не затверджені на рівні ЄС. Але те, що ми знаємо у співпраці з нашими дипломатами: розглядається показник 40 активних випадків на 100 тисяч населення… Сьогодні в Україні такий показник становить 33 на 100 тисяч населення. Тобто Україна потрапить, якщо Євросоюз ухвалить норму в 40 на 100 тисяч населення”, – пояснив Ляшко.

Він уточнив, що в Україні також розглядають можливість введення подібних заходів.

“Ми також хочемо впровадити показник, який буде свідчити про кількість активних випадків на 100 тис. населення. Тому якщо людина прибуватиме з країн, де епідеміологічна ситуація така ж або краща, вона буде спокійно, без обсервації проходити на територію України… Якщо людина прилітатиме з країн “червоної зони”, вона проходитиме всі процедури – обсервація або самоізоляція”, – зазначив Ляшко.

(На відео – з 5:10 та 17:10)

Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, норма про самоізоляцію для тих, хто приїжджає з-за кордону, діє в період карантину. Починаючи з 22 травня, в Україні діє адаптивний карантин – до 22 червня.

Степанов на брифінгу не уточнив, коли буде припинено дію норми про самоізоляцію.