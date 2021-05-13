Про це вона розповіла в інтерв’ю на телеканалі “1+1”.
Олена Зеленська запевнила. що за два роки її чоловік, не змінився.
“Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре. Просто настав час діяти. Можливо, у нього змінилась публічна риторика на жорсткішу, бо більше бути лояльним і посміхатись вже сил немає. Але він не змінився”, – сказала вона.
Вона розповіла, що розмови про її значний вплив на чоловіка є перебільшенням.
“За чоловіка мені ніколи не буває соромно. А за президента взагалі ніколи. Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії або слова. Але, як за мого президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко буває йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить”, = зазначив він.
- Раніше Комітет виборців України проаналізував виконанhttps://www.youtube.com/watch?v=cniv-IS_we0ня обіцянок з передвиборчої програми партії “Слуги народу”: більшість з них є невиконаними.
- У 2020 році повідомлялося, що Зеленський за рік не виконав свої ключові обіцянки, озвучені під час дебатів з п’ятим главою держави Петром Порошенком 19 квітня 2019 року.